Телефоны вне класса: психолог заявила, что гаджеты мешают учебе и живому общению

С 1 сентября в российских школах вступает в силу официальный запрет на использование мобильных телефонов во время уроков. Приказ Минпросвещения вносит изменения в порядок организации образовательной деятельности, фактически легализуя и ужесточая практику, которая уже действовала во многих регионах. Но главное даже не в букве закона, а в том, как этот шаг повлияет на самих детей.

Детский психолог и нейропсихолог Наталья Наумова в разговоре с Pravda.Ru поясняет: запрет — это не ограничение свободы, а снятие главного раздражителя, который мешает учиться. Гаджеты на парте провоцируют постоянное переключение внимания: ребенок пишет контрольную, но краем глаза видит уведомление, вспоминает о видео в TikTok или отвечает в мессенджере. Мозг не успевает перестроиться, и в итоге страдает качество усвоения знаний. Новые правила исключают этот фактор, оставляя право пользоваться телефоном только на переменах — что, по мнению специалиста, полностью оправданно.

По ее словам, тем не менее у медали есть и глубокая психологическая сторона. Постоянное пребывание в цифровой среде разрушает живое общение. Подростки разучиваются разговаривать друг с другом без посредника в виде экрана, им сложнее считывать эмоции, договариваться, просто находиться рядом. Перемены, освобожденные от телефонов, становятся окном для настоящей коммуникации, физической активности и отдыха мозга. Именно там, а не в соцсетях, формируются социальные навыки, которые пригодятся ребенку во взрослой жизни.

Эксперт добавила, что также новые нормы синхронизируются с глобальным трендом на усиление дисциплины и ответственности. В школах уже прорабатывают протоколы поведения для учителей при срывах занятий, а некоторые регионы вводят оценки за поведение. Итог комплексного подхода, по мнению экспертов, очевиден: меньше отвлекающих факторов — выше концентрация, глубже знания и здоровее психика. Отказ от телефона на уроке — это не наказание, а инструмент, который возвращает детей в реальность, где они могут быть здесь и сейчас.

Ранее омбудсмен Московской области Фаевская рассказала, можно ли учащимся брать в школу мобильный телефон.