Президент США Дональд Трамп вновь удивил мировую общественность, на этот раз – географическим решением. Он распорядился переименовать озеро Онтарио, входящее в систему Великих озер, которые разделяют США и Канаду, в озеро «Америка». Шаг, который не имеет прецедентов в новейшей истории двусторонних отношений, вызвал не просто недоумение, а откровенное возмущение у канадских политиков. Губернатор провинции Онтарио, чья территория омывается водами этого озера, назвал американского лидера «клоуном», дав понять, что подобные жесты не воспринимаются всерьез, но при этом оскорбляют национальные чувства соседей.

Что же стоит за этим, казалось бы, абсурдным решением? Свою версию в беседе с Общественной Службой Новостей высказал член Совета Международного движения «Другая Украина», писатель Ян Таксюр. Он полагает, что понять мотивы Трампа сложно, поскольку, по его мнению, президент США относится к психологически нестандартным личностям, чьи поступки не всегда поддаются рациональному объяснению. Однако Таксюр выделяет одну важную черту: Трамп – гениальный тактик в сфере сделок и личного обогащения, он всегда извлекает выгоду из любой ситуации. И в данном случае, как считает эксперт, импульсом стал не внезапный интерес к гидрографии, а недавний экономический конфликт с Канадой из-за экспортных пошлин на сыр и молочные продукты. Окружение доложило президенту, что «экономические вассалы» из Оттавы ведут себя слишком независимо, и в ответ Трамп предпринял этот демонстративный жест.

Для Трампа, как утверждает Таксюр, переименование – это не географическая, а сугубо политическая акция. Она работает как патриотический сигнал его собственному электорату в преддверии ноябрьских выборов. «Я – патриот, это озеро наше, и теперь оно будет носить имя нашей страны» – такую галочку он ставит в своем списке достижений. Однако для Канады это выглядит как грубое вмешательство в общие природные символы и умаление ее роли. Реакция канадских властей уже показала, что шутки с территориальной идентичностью соседей не проходят, и это может осложнить и без того непростые торговые переговоры. В долгосрочной перспективе подобные действия подрывают атмосферу доверия и делают диалог между странами более напряженным.

Итог, к которому приходит эксперт, таков: переименование озера Онтарио – это не ошибка и не случайность, а продуманный (пусть и эксцентричный) пиар-ход, вписывающийся в общую стратегию Трампа по созданию образа «национального героя». Это действие не столько про географию, сколько про внутреннюю политику, про желание удержать власть и показать избирателям, что он защищает американские интересы даже там, где их, казалось бы, никто не оспаривал. С канадской стороны это воспринимается как провокация, но вряд ли она приведет к серьезному разрыву – скорее, станет еще одним поводом для критики и мемов. В любом случае, мир в очередной раз убеждается, что стиль правления Трампа остается непредсказуемым и эпатажным, и ни одно озеро, даже Великое, не является для него священной неприкосновенной территорией, если на нем можно сделать политический капитал.

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