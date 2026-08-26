16 одичавших детей жили в грязи и голоде: их родителей обвинили в страшном преступлении

В США супругов Элизабет и Гэри Сайдерс, ставших известными после того, как в их доме нашли 16 детей, запертых в маленькой грязной комнате без еды и воды, обвинили в сексуальном насилии над несовершеннолетним родственником. Об этом сообщает People.

Семья Сайдерс попала в поле зрения властей после жуткой находки: в их доме содержались 16 детей в антисанитарных условиях, некоторые из них не умели говорить. Сейчас все они находятся под опекой округа. В ходе расследования выяснилось, что в 2022 году супруги вступали в сексуальные контакты с ребенком, который приходится им родственником, но не ближайшим. Следствие продолжается.

Власти выделили 1 миллион долларов (₽84,5 млн.) экстренной помощи на лечение и реабилитацию пострадавших детей. Им предстоит долгое восстановление после травматичного детства.



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