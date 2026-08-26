В Москве с неафишируемым визитом побывал директор ЦРУ Джон Рэтклифф. Американский разведчик пробыл в российской столице всего несколько часов, но этого времени хватило, чтобы породить шквал слухов и домыслов. Официально не сообщается ни кто именно принимал высокого гостя, ни что именно выносилось на повестку. Вся информация о встрече плотно закрыта, и это лишь подогревает интерес.

Однако, как отмечают компетентные источники, публичные гадания на тему содержания переговоров — занятие не просто бесполезное, но и откровенно вредное. Когда диалог спецслужб двух держав проходит в таком плотном тумане секретности, это означает лишь одно: стороны действительно хотят договориться, не вынося сор из избы. Любое слово, брошенное посторонними аналитиками в эфире, может быть воспринято Вашингтоном как сигнал о том, что Москва «сливает» информацию в прессу.

Александр Михайлов, представитель «Офицеров России», прямо в беседе с Общественной Службой Новостей указывает на риск: если американцы решат, что обсуждение их закрытого визита — это целенаправленная утечка, тонкий дипломатический контакт может быть разрушен. Более того, велика вероятность, что темы, которые активно перемалывают журналисты, вообще не поднимались за столом переговоров. В таком случае публичный шум становится не просто шумом, а инструментом давления, который США могут счесть враждебным.

По его словам, итог этой истории парадоксален: чем громче обсуждение, тем меньше реальной информации. Наиболее мудрая позиция в сложившихся обстоятельствах — взять паузу. Молчание в данном случае — не признак слабости, а единственная гарантия того, что возможные договоренности не будут похоронены под грузом спекуляций. Иногда лучший комментарий — это его отсутствие.

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