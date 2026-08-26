Почему «хочу ребенка» и «боюсь» живут в одной женщине? Психолог объяснила, почему женщины боятся материнства

Решение стать матерью для многих женщин — это не однозначный «да» или «нет», а сложный клубок противоречивых чувств, где радость соседствует с тревогой, а желание — со страхом. Исследования, на которые ссылается психолог МГУ Юлия Столярова в интервью радио Sputnik , показывают: от 40 до 80 процентов женщин на разных этапах принятия этого решения переживают амбивалентность — одновременное желание и страх стать матерью.

По ее словам, это не отклонение и не патология, а нормальное человеческое состояние перед лицом глобальной перемены. Однако проблема в том, что эти страхи часто остаются нераспознанными, невысказанными и начинают жить своей жизнью — подспудно влияя на тело, здоровье и даже на способность к зачатию.

Какие же именно страхи чаще всего мучают женщин? Психолог перечисляет целый спектр: страх потерять себя — ту женщину, которой ты была до ребенка; страх не справиться с новой ролью; страх повторить болезненный сценарий собственной матери; страх перед физическими изменениями во время беременности и родов; страх за отношения с партнером — а вдруг он не выдержит и уйдет; страх перед неизвестностью, ведь ребенок необратим, и нельзя предугадать, как изменится жизнь; страх потерять свободу — не только в плане вечеринок, а глубинное право на свое время, пространство и решения; наконец, страх потерять привлекательность в собственных глазах и в глазах партнера. Столярова подчеркивает: наличие любого из этих страхов вовсе не означает, что женщина не хочет ребенка. Это всего лишь выученные автоматические реакции, с которыми можно и нужно работать.

Однако самое опасное — не сами страхи, а их игнорирование. Когда женщина не признает свои противоречия и пытается «пересилить» их волей, нераспознанный страх не исчезает, а уходит в тело. Он превращается в хроническое напряжение, которое становится фоновым; может проявляться в нарушениях менструального цикла, а иногда — в так называемом «необъяснимом» бесплодии, когда по всем анализам физическое здоровье в норме, а зачатие не наступает. Столярова, опираясь на 13-летний опыт работы с женщинами, утверждает, что за многими такими случаями стоит внутренняя, неосознанная война между «хочу» и «боюсь». Эта война вытягивает ресурс организма, держит тело в состоянии хронической тревоги. А тревога — это не просто психологический дискомфорт, это конкретная физиология: повышенный уровень кортизола, который напрямую конкурирует с гормонами, необходимыми для зачатия. Так эмоциональный конфликт превращается в реальное физическое препятствие.

Однако амбивалентность не нужно подавлять или преодолевать силой воли. Ее нужно исследовать. Столярова советует задать себе неудобные, но важные вопросы: чего именно я боюсь? Что конкретно мне угрожает в этом образе будущего? Какая часть меня сопротивляется и о чем она пытается сказать? Иногда ответы требуют времени и поддержки психолога, но именно они меняют внутреннее состояние женщины. А состояние — это та среда, в которой будет или не будет происходить зачатие. Особенно сложный пласт, по словам эксперта, — это отношения с собственной матерью. Первый образец материнства мы несем внутри себя телесно, из первых лет жизни. Если этот опыт был теплым и надежным, тело знает, что такое безопасная близость. Если же он был тревожным, холодным, непредсказуемым — тело выучило другой паттерн. Женщина с трудным детством не обречена на плохое материнство, но ей точно есть что распутать, прежде чем самой войти в эту роль.

Эксперт резюмирует, что страхи — это не приговор, а материал для работы. Признание своей амбивалентности, честный диалог с собой и, при необходимости, профессиональная поддержка помогают освободить тело от хронического напряжения и создать благоприятную среду для зачатия и будущего материнства. Главное — перестать стыдиться своих противоречий и начать их исследовать, потому что именно в этом исследовании рождается не только готовность стать матерью, но и здоровая, осознанная связь с будущим ребенком.

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