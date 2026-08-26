На добропольском направлении пленный украинский военнослужащий передал российским морпехам данные о позициях тяжелых ударных дронов «Баба-Яга», что позволило на несколько дней полностью парализовать их запуски и создать благоприятные условия для действий подразделений, сообщил замкомандира батальона с позывным Кабан. Об этом сообщает РИА Новости.

Заместитель командира второго батальона 177-го гвардейского полка морской пехоты рассказал, что во время выполнения боевой задачи бойцы взяли в плен украинского солдата. Тот сообщил координаты предполагаемого места пусков беспилотников. Замкомандира подчеркнул, что сведения от пленного оказались точными и своевременными, а эффект от удара по позициям БПЛА был немедленным.



Эти данные оперативно передали для уничтожения пункта управления и пусковых установок. В результате в течение нескольких дней противник не применял «Бабу-Ягу» на данном участке, что позволило российским подразделениям действовать без постоянной угрозы с воздуха и выполнять задачи с меньшими потерями.



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