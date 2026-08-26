Осенняя прохлада ненадолго: синоптик пообещал потепление к выходным

Жителей Центральной России в ближайшие дни ждет настоящая осенняя прохлада — сырая и зябкая, но уже к концу недели погода порадует небольшим потеплением. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам синоптика, по-осеннему прохладной и сырой будет среда: ночью температура составит +11…+14 °C, днем — +15…+18 °C. При этом осадков станет меньше, и дожди пройдут преимущественно ночью и в первой половине дня, после чего погода начнет постепенно улучшаться.

С четверга, как прогнозирует Тишковец, ненастье пойдет на убыль. Под утро температура опустится до +8…+11 °C, а днем воздух прогреется до +16…+19 °C. Кульминацией перемены станет приход скандинавского антициклона — он установится в конце недели и принесет ясную и сухую погоду. В ночные часы температура будет держаться на уровне +5…+10 °C, а днем поднимется до +17…+20 °C. Синоптик называет этот период «молодым бабьим летом»: пусть оно и будет недолгим, но станет приятным теплым финалом уходящего лета.

Ранее метеоролог Позднякова заявила, что антициклон спасет август, осадков не будет.