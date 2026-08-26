Москву посетил глава ЦРУ: политолог раскрыл истинные мотивы визита Рэтклиффа в Россию

В конце августа Москву с необъявленным визитом посетил директор ЦРУ Джон Рэтклифф. О его прибытии в российскую столицу заранее не сообщалось – визит носил закрытый характер, что вполне в духе подобных контактов. Позже пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил факт встречи, но ограничился лаконичной формулировкой: приезд Рэтклиффа связан с контактами между спецслужбами. Каких-либо других официальных подробностей раскрыто не было. Однако сам факт такого визита на фоне сохраняющейся геополитической напряженности вызвал закономерный интерес – о чем могли говорить глава американской разведки и его российские коллеги?

Заведующий кафедрой политического анализа РЭУ им. Плеханова, профессор Андрей Кошкин в беседе с ОТР пояснил: визиты такого рода никогда не анонсируются заранее, и в этом нет ничего необычного. Спецслужбы по определению действуют скрытно, и их контакты – это отдельный, непубличный канал диалога между странами. Кошкин напомнил, что Владимир Путин недавно подчеркивал: взаимодействие между Россией и США продолжается, и одной из его форм как раз выступают каналы спецслужб. Кроме того, политолог связал нынешний визит с предыдущими эпизодами – например, когда обсуждались условия обмена заключенными, в том числе возвращение Виктора Бута. Тогда тоже были встречи с представителями ЦРУ, на которых согласовывались детали. Скорее всего, и сейчас в Москве могли говорить о «спецпроектах», которые ведут разведки обеих стран.

Кошкин видит в этом визите несколько позитивных сигналов. Во-первых, сам факт встречи говорит о том, что контакты между Москвой и Вашингтоном не прерваны, даже несмотря на публичную риторику, во-вторых, важно, что диалог идет именно по линии спецслужб – это самый надежный и проверенный канал для обсуждения чувствительных вопросов, где меньше политического шума, а в-третьих, инициатором визита выступила американская сторона – Рэтклифф приехал в Москву, а не наоборот. Это означает, что у США есть запрос на обсуждение определенных тем, и они готовы искать точки соприкосновения. При этом, как отмечает эксперт, круг встреч у директора ЦРУ наверняка был широким, что соответствует его статусу и кругу обязанностей.

Итог, который формулирует политолог, звучит сдержанно, но обнадеживающе: интенсивность контактов между Москвой и Вашингтоном растет. Помимо визита Рэтклиффа, ожидается приезд в Россию спецпредставителей президента США – Джареда Кушнера и Стива Уиткоффа. Это свидетельствует о том, что стороны не просто сохраняют каналы связи, но и используют их для обсуждения реальных, возможно, даже сложных вопросов. Публичной огласки эти переговоры, скорее всего, не получат, но сам факт их проведения остается важным симптомом: даже в условиях жесткого противостояния дипломатические и разведывательные контакты продолжают работать, и это дает надежду на то, что самые острые углы могут сглаживаться не только на публичных трибунах, но и за закрытыми дверями.

Ранее политолог Вайнер раскрыл, что Рэтклифф везет Кремлю и о чем будет торговаться.