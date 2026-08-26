Удары по радарам важнее атак на корабли: военэксперт раскрыл, что скрывается за тактикой Ирана в Персидском заливе

В то время как мировые лидеры привыкли измерять силу угрозами и «красными линиями», Иран демонстрирует совершенно иной подход — без лишних слов, но с осязаемыми результатами. Военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко в эфире радио Sputnik заявил, что в ходе конфликта с США Тегеран действует предельно рационально и бьет туда, где противнику действительно больно.

По его словам, иранцы не рисуют на карте абстрактные зоны, а наносят конкретные удары по стратегическим объектам — в частности, по американским радарам, которые являются глазами и ушами Пентагона во всем регионе. И этот подход, как ни парадоксально, вызывает у эксперта даже некоторое уважение: «Мужик сказал — мужик сделал», — резюмирует он, отмечая, что у Тегерана есть чему поучиться.

Онуфриенко подчеркивает: выведение из строя радаров — это не просто тактический успех, а убытки стратегического характера. Они напрямую влияют на способность США контролировать воздушное пространство и ближний космос в зоне Персидского залива. Без надежного радарного покрытия американское военное присутствие в регионе становится уязвимым, а управление авиацией и противоракетной обороной — затруднительным. Иран наносит удары не ради демонстрации силы, а для того, чтобы лишить противника ключевых инструментов доминирования. Это делает конфликт не просто громким, а по-настоящему эффективным с военной точки зрения.

Как отмечает эксперт, соседние страны Персидского залива уже сделали свои выводы. Увидев, на что способен Иран, они начали договариваться с Тегераном, выстраивая новые отношения, а не полагаясь на американские гарантии безопасности. Это означает, что иранские удары достигли не только военных, но и политических целей — они изменили поведение региональных игроков. США же, по словам Онуфриенко, остаются самыми упорными: заявления и действия Дональда Трампа показывают, что он не настроен на мир, а продолжает эскалацию. Однако эта упертость, с точки зрения обозревателя, скорее минус, чем плюс — она затягивает конфликт и не дает США пересмотреть свою стратегию.

Итог, который формулирует Онуфриенко, звучит как урок для всех: Иран доказал, что настойчивость и точность важнее громких заявлений. Он не рисует красных линий, а действует — и добивается своего. Региональные соседи это поняли и корректируют свою политику. США же продолжают настаивать на своем, но их технологическое превосходство уже не кажется таким безусловным, когда радары выходят из строя, а союзники начинают искать альтернативные пути. В конечном счете, иранский подход — это пример того, как даже меньшая сторона может навязывать свою волю более сильному противнику, если бьет точно и по делу, а не просто сотрясает воздух.

Ранее сообщалось, что США организовали скрытый маршрут в Ормузском проливе для вывоза нефти.