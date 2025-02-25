Первый канал вырезал песни «Русские» и «Небо славян» из концерта к 23 февраля

В праздничном концерте, посвященном Дню защитника Отечества, Первый канал не включил в эфир песни «Русские» в исполнении Юты и «Небо славян» в исполнении SHAMAN. Это вызвало резонанс в ряде телеграм-каналов и сообществ в социальных сетях.

В записи утреннего концерта не оказалось указанных композиций. Певица Юта выразила свое возмущение в социальных сетях, назвав произошедшее позором.

«Вышвырнуть заслуженного артиста России и целый ансамбль песни и пляски — это за гранью. Позор вам, Первый канал», — прокомментировала Юта ситуацию.

В эфире Первого канала сообщили «Царьграду», что «реакция исполнительницы вызвала бурную реакцию у некоторых телеграм-каналов, которые постоянно ищут врагов там, где их нет и не было».

Представители канала объяснили, что отсутствие песен связано с рабочим процессом и невозможностью вставить полную версию праздничного концерта в 18-часовые новости и воскресную программу «Время». Но почему вырезали именно песни «Русские» и «Небо славян», в медиа не уточнили.

Ранее сообщалось, что SHAMAN представил новую версию песни группы «Алиса» «Небо славян».