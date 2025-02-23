SHAMAN представил новую версию песни «группы» Алиса «Небо славян»

Ярослав Дронов, более известный как SHAMAN, представил свою версию песни «Небо славян». Он уверен, что эта композиция должна стать частью репертуара, посвящённого героическим поступкам российских солдат.

Исполнитель выражает надежду на то, что молодежь обратит внимание на значимость и актуальность этой композиции.

«Тем более что в этом году мы празднуем 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, и я уверен, что „Небо славян“ должно быть в списке песен, прославляющих ратные подвиги наших бойцов», — отметил SHAMAN.

SHAMAN поделился своими впечатлениями от текста, созданного в 2000 году лидером группы «Алиса» Константином Кинчевым. Певец отметил, что текст наполнен глубоким смыслом и символами, которые произвели на него сильное впечатление. Поэтому он решил создать свою версию этой культовой песни, которая близка ему, как и любому русскому человеку, который ощущает любовь и ответственность за свою родную землю.

21 февраля в Южно-Сахалинске состоялся гала-концерт фестиваля «Своих не бросаем». В рамках мероприятия SHAMAN представил свою новую версию песни «Небо славян». Фестиваль, который проводится уже в третий раз, направлен на поддержку участников специальной военной операции и их семей. Песня «Небо славян» в исполнении SHAMAN теперь доступна на всех музыкальных онлайн-платформах в Рунете.

Ранее Екатерина Мизулина пообещала раскрыть правду о связи с SHAMAN в марте.