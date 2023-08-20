Первый канал запускает проект «Голос. Уже не дети» в формате All Stars

«Среди участников будут Данил Плужников, который в 2016 году вышел в финал с песней «Нас бьют, мы летаем», Ярослава Дегтярева, исполнившая в том же году «Кукушку», победителиЕлизавета Качурак, Рутгер Гарехт, Олеся Казаченко, Владислав Тюкин, Мирон Проворов, Аделия Загребина, а также многие другие исполнители», - сообщили в пресс-службе телеканала.