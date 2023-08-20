Первый канал запускает проект «Голос. Уже не дети» в формате All Stars
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Первый канал вернет на сцену участников десяти прошлых сезонов «Голос. Дети». Особенность идеи в том, чтобы дать выступить на сцене и побороться за главный приз победителям прошлых 10 конкурсов.
Как рассказали в пресс-службе Первого канала, вести музыкальное шоу будет Яна Чурикова. В качестве наставников повзрослевших исполнителей выбраны Дима Билан, Егор Крида, Пелагея и Полина Гагарина.
«Среди участников будут Данил Плужников, который в 2016 году вышел в финал с песней «Нас бьют, мы летаем», Ярослава Дегтярева, исполнившая в том же году «Кукушку», победителиЕлизавета Качурак, Рутгер Гарехт, Олеся Казаченко, Владислав Тюкин, Мирон Проворов, Аделия Загребина, а также многие другие исполнители», - сообщили в пресс-службе телеканала.
Отмечается, что музыкальный проект запустят в формате All Stars и он получит название «Голос. Уже не дети».