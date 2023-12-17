Первый матч третьего зимнего сезона проекта «Выходи во двор» прошел в Подольске

Жители Подольска обыграли Легенд хоккея по буллитам со счетом 9:8. Именно так стартовал третий зимний сезон уникального проекта «Выходи во двор», где звезды отечественного хоккея встречаются с любительскими сборными Подмосковья. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минспорта.

Так, стартовый матч собрал на трибунах ледовой арены «Витязь» в Подольске более трех с половиной тысяч зрителей. Этот матч был посвящен памяти главы городского округа Дмитрия Жарикова. Перед началом гала-матча Сергей Коньков провел на ледовой арене хоккейный мастер-класс для воспитанников хоккейной школы «Витязь».

«Символично, что этот спортивный праздник проходит в городе, в котором жители очень любят спорт и особенно хоккей. Важно, что глава городского округа уделяет большое внимание спорту и хоккею. Пусть так будет и дальше, потому что хоккей — это лучшая игра в мире!» — сказал тренер команды «Легенды хоккея» Александр Якушев.

Отмечается, что первая игра третьего зимнего сезона проекта прошла очень напряженно. Команды шли к финалу с незначительным отрывом Легенд. Однако на последних секундах любительская сборная Подольска сумела сравнять счет. В основное время команды сыграли вничью со счетом 7:7.

Для определения победителя была назначена серия буллитов. Ее участниками стали самые маленькие игроки каждой из команд — юные хоккеисты, выступавшие на открытии сезона в составах Легенд и местных жителей. Они смогли по одному разу поразить ворота соперников.

При счете 8:8 в борьбу вступили взрослые хоккеисты. В этот раз удачливее оказались представители команды любителей. Встреча завершилась со счетом 9:8 в пользу хозяев. Отметим, что за все три сезона эта победа стала второй в копилке жителей. Ранее единственное поражение звездной сборной нанесли представители Дедовска из городского округа Истра.