Первый музей, посвящённый участникам СВО, открылся к подмосковном Орехово-Зуево

В Центре детского творчества «Родник», расположенном на улице Ленина в Орехово-Зуеве открылись экспозиции, посвященные участникам специальной военной операции. Отмечается, что инициатором создания музея стали родители Героя России Алексея Осокина, погибшего при выполнении боевых задач в аэропорту Гостомеля.

Николай и Галина Осокины принимали непосредственное участие в создании экспозиций. Они передали на хранение в центр личные вещи сына. Здесь можно увидеть китель Алексея, а в витринах — его медали, конспекты и другое. Участие в создании музея также принимали члены юнармейского отряда.

«Николай Леонидович спрашивал нашего совета, как лучше сделать. Для нас была честь помогать ему. Меня саму лично больше всего поразили учебные записи Алексея Осокина. У него очень красивый почерк, и он очень подробно описывал занятия. Было очень интересно читать», — рассказала командир отряда юнармии «Доблесть и честь» имени Героя России Алексея Осокина Карина Зайцева.

В музее также разместились стенды с информацией о Героях России, проявивших себя во время СВО. В дальнейшем здесь появятся интерактивные панели. Ожидается, что в новом выставочном зале будут проводить экскурсии для школьников.