Первый осенний матч «Легенд футбола» пройдет в Лобне

Первый осенний матч «Легенд футбола» состоится на стадионе «Москвич» в Лобне, передает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Игра станет девятой в рамках летнего сезона проекта «Выходи во двор». Перед ее началом знаменитые футболисты проведут разминку для юных спортсменов Лобни.

Команду профессионалов возглавит Дмитрий Аленичев. Ворота будет защищать Александр Филимонов. Тренером выступает Валерий Гладилин.

С начала реализации проекта «Легенды футбола» провели три десятка игр с командами любителей. Реализация проекта ведется по инициативе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.