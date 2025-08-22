Первый отборочный этап Международного чемпионата по битве роботов пройдет в Перми

В Минцифры России сообщили о проведении первого отборочного этапа Международного чемпионата по битве роботов. Цель чемпионата — популяризация в РФ инженерной мысли как драйвера развития и поддержки современных цифровых технологий.

В первом отборочном этапе чемпионата примут участие 28 команд из России, Казахстана, Ирана и Индии. Сразятся роботы в весовых категориях до 110 кг и до 1,5 кг.

Мероприятие пройдет 23 августа на территории УДС «Молот» в Перми. Программой мероприятия предусмотрено два шоу: дневное (с 12:00 до 13:30) и вечернее (с 18:00 до 19:00). По этой ссылке можно будет посмотреть трансляцию шоу.