Кредит или карта на короткий срок — откуда берется цена денег

На несколько месяцев могут подойти и потребкредит, и кредитная карта, но цена этих продуктов рассчитывается по-разному.

Ставки по кредитам в разных банках зависят от профиля заемщика. Сравнить предложения можно на финансовой витрине Яндекса — https://yandex.ru/finance/credit. Окончательные условия определяет банк.

Цена кредита известна заранее

Стоимость потребкредита зафиксирована в договоре. Ставки по кредитам в разных банках различаются, но итог отражает полная стоимость кредита (займа), включающая проценты и предусмотренные договором платежи. Дополнительные услуги, включая страхование, тоже учитывают. График расписан на весь срок, платеж не зависит от поведения заемщика. Корректно сравнить кредиты можно по полной стоимости и итоговой сумме выплат, а не по рекламной ставке.

Цена карты зависит от дисциплины

У кредитной карты расклад другой. Пока держатель укладывается в льготный период, проценты не начисляются вовсе. После окончания льготного периода проценты начисляют по условиям договора. Получается скорее тест на дисциплину. Карта выгодна при своевременном возврате денег.

Разные инструменты под разное поведение

Выбор зависит от того, как заемщик планирует пользоваться деньгами. Окончательные условия, порядок досрочного погашения и последствия просрочки указаны в документах банка.

ОЦЕНИВАЙТЕ СВОИ ФИНАНСОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И РИСКИ

Материал носит информационный характер и не является индивидуальной финансовой рекомендацией.

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