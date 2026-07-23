«Госуслуги Дом» упростили передачу показаний счетчиков в Подмосковье

В Московской области напомнили о новых правилах расчета за холодную воду. Передать данные и избежать переплат можно через приложение «Госуслуги Дом».

С 1 января 2026 года в Московской области начали действовать обновленные правила расчета платы за холодное водоснабжение для потребителей, не оборудовавших жилье приборами учета.

Ранее при отсутствии счетчиков начисления формировались по нормативу с применением повышающего коэффициента 1,5. Теперь его значение увеличено до 3, что приводит к росту платежей для соответствующих категорий жильцов.

Изменения затрагивают собственников квартир без установленных счетчиков при наличии технической возможности их монтажа, владельцев с просроченной поверкой приборов учета, пользователей неисправных устройств, а также тех, кто не предоставляет доступ специалистам управляющих организаций для проверки оборудования и снятия показаний.

В ведомстве поясняют, что обновленный порядок направлен на более точный учет потребления ресурсов и справедливое распределение коммунальных расходов между жителями многоквартирных домов.

Чтобы избежать дополнительных начислений, гражданам рекомендуют устанавливать и своевременно обслуживать приборы учета, регулярно передавать показания и следить за сроками поверки. Удобнее всего делать это через приложение «Госуслуги Дом», позволяющее быстро направлять данные в управляющие организации.