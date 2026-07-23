Прокурор Подмосковья поддержал обвинение по делу об убийстве

Прокурор Московской области Сергей Забатурин поддержал обвинение по уголовному делу об убийстве, Красногорский городской суд вынес обвинительный приговор по нему в отношении 42-летнего жителя Истры — его признали виновным по ч. 1 ст. 105 УК РФ. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

По данным ведомства, вечером 8 мая 2026 года мужчина пришел в дом к своей бывшей гражданской супруге в деревне Гольево городского округа Красногорск, чтобы поздравить ее дочь с днем рождения. Там у него произошел конфликт с одной из подруг бывшей сожительницы, в ходе которого он нанес ей многочисленные удары руками и туристическим ножом. В результате она умерла в карете скорой помощи от полученного проникающего колото-резаного ранения шеи.

Суд приговорил его к лишению свободы сроком на девять лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, он признал вину в полном объеме.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зарегистрировали более 10 тыс. преступлений.