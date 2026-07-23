$147 на карте и работа в офисе: стало известно, как в США живет дочь Седоковой

Алина Белькевич, 21-летняя дочь певицы Анны Седоковой, редко оказывается в центре внимания. Она родилась в первом браке Анны с футболистом Валентином Белькевичем, который скончался в 2014 году. Сейчас девушка живет в США, где окончила колледж в Бостоне и работает в финансовой сфере.

Как пишет StarHit, Алина не пошла по стопам матери и не стремится к творческой карьере — она предпочитает офисную работу.

Сейчас Алина принимает участие во втором сезоне реалити-шоу «Выживалити. Наследники», где дети знаменитостей проходят сложные физические и моральные испытания. В шоу также участвуют другие наследники звезд: 16-летний сын Гуфа и Айзы Лилуны), 19-летняя Полина Симачева (внучка Веры Глаголевой), 20-летняя Лиза Бойка и 20-летний Александр (внук Александра Буйнова).

Алина поделилась, что на ее банковской карте сейчас всего $147 (примерно ₽11 тысяч). Она добавила, что мама помогает ей с арендой квартиры, но не обеспечивает полностью

«Мы — бедные студенты, которые ломают стереотипы и показывают, что не все дети знаменитостей могут быть богатыми. Мама никогда не пыталась влиять на мой выбор профессии и увлечений. Я не человек творчества, люблю сидеть в офисе», — отметила девушка.

Таким образом, Алина хочет разрушить стереотип о том, что все дети знаменитостей живут в роскоши.

Ранее певица Анна Седокова расстроилась из-за отмены концерта в Москве.