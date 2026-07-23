«Я подам на нее в суд!»: экс-солистка «Ранеток» Руднева угрожает бывшей жене нового мужа

Бывшая вокалистка группы «Ранетки» Анна Руднева вышла замуж за Илью Былушкина. Она ждет от него ребенка. Однако новость о свадьбе быстро затмил скандал с бывшей супругой Ильи — Алевтиной.

В комментарии Super девушка сообщила, что воспитывает троих общих сыновей без финансовой помощи бывшего мужа. По ее словам, Илья некоторое время платил алименты, но затем перестал, и теперь она планирует подать на пересмотр дела.

Более того, Алевтине начали поступать угрозы. В распоряжении редакции издания оказалась аудиозапись, в которой девушка, представившаяся Анной Рудневой, обвиняет Алевтину в клевете и вымогательстве.

На записи Анна заявила, что лично видела, как Илья помогает детям, и утверждает, что Алевтина требовала ₽100 тысяч, чтобы не афишировать его прошлое и финансовые проблемы. Руднева обещает направить досудебную претензию и готова судиться, намекая, что владеет компроматом интимного характера, который может нанести урон репутации Алевтины.

«Все это наблюдала лично, как вы просто треплете нервы, не даете детей, как вы ими шантажируете, как в воскресенье шантажируете деньгами Илью. На данный момент он является уже моим мужем. Вы, по факту, шантажируете мою семью», — заявила Руднева.

В своих соцсетях певица заявила, что скоро представит свою версию событий. Она утверждает, что находится в декрете и что Илья содержит не только ее, но и всю ее семью и всех своих детей.

Ранее сообщалось, что с мужа Татьяной Булановой взыскивают ₽12,9 млн долгов и штрафов.