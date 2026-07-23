ООО «ПТ» объявляет открытый аукцион и сообщает о торгах по заложенному арестованному имуществу 7 августа

Форма аукциона - открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.

Дата, время проведения торгов –07.08.2026г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.

Дата начала приема заявок на участие в торгах –23.07.2026г.

Извещение 1. Заложенное арестованное недвижимое имущество. Первичные торги. Задаток 2% от начальной цены:

1. Кв-ра, общ. пл. 31,9 кв.м., к/н: 50:46:0010312:687, адрес: МО, г. Электросталь, пр-т Ленина, д.3, к. 2, кв. 107. П.1293-ПТ от 07.07.26. Собств.: Администрация г.о. Электросталь МО. Взыск: АКБ Металлургический инвестиционный банк ПАО. Цена: 1 602 080,00р.

Извещение 2. Заложенное арестованное недвижимое имущество. Повторные торги. Задаток 2% от начальной цены:

1. Кв-ра, общ. пл. 57.9 кв.м., к/н: 50:15:0011003:1723, адрес: МО, г. Балашиха, ш. Балашихинская, д. 10, кв. 349. П.1244-ПТ от 18.06.26. Собств.: Канатова А.К. Взыск: АО Альфа-Банк. Цена: 5 559 575,96р.

2. Кв-ра, общ. пл. 44,1 кв.м., к/н: 50:15:0020103:1726, адрес: МО, г.о. Балашиха, мкр. Никольско- Архангельский, ш. Энтузиастов, вл. 2, стр. 286, кв. 131. П.1214-ПТ от 04.06.26. Собств.: Боровиков И.Н. Взыск: ООО Этаж Реал-Эстейт. Цена: 3 622 966,90р.

3. Зем. уч., общ. пл. 598+/-17 кв.м., к/н: 50:04:0000000:74856; жил. дом, общ. пл. 228,9 кв.м., к/н: 50:04:0040207:355; здание(сарай), общ. пл. 12.3 кв.м., к/н: 50:04:0000000:71001, адрес: МО, г. Дмитров, р/п Икша, терр. объединения Труд, уч.67. П.1273-ПТ от 24.06.26. Собств.: Кушева Э.В. Взыск: ООО Эллада. Цена: 8 391 200,00р.

4. Кв-ра, общ. пл. 31,7 кв.м., к/н: 50:22:0010211:37037, адрес: МО, г. Люберцы, ул. летчика Ларюшина, д.6, кв.42. П.1254-ПТ от 24.06.26. Собств.: Савкина М.А. Взыск: АО Альфа-Банк. Цена: 5 647 400,00р.

5. Кв-ра, общ. пл. 57,8 кв.м., к/н: 50:22:0010211:26977, адрес: МО, г. Люберцы, ул. Кирова, д. 12, кор. 3, кв. 169. П.1274-ПТ от 24.06.26. Собств.: Васьковский В.В. Взыск: АО Альфа-Банк. Цена: 9 697 656,80р.

6. Кв-ра, общ. пл. 74,6 кв.м., к/н: 50:12:0070229:360, адрес: МО, г. Мытищи, мкр. Поселок Пироговский, ул. Советская, д. 1В, кв. 163. П.1238-ПТ от 18.06.26. Собств.: Абдуллажанов А.А. Взыск: АО Альфа-Банк. Цена: 5 905 800,00р.

7. Нежил. пом-е, общ. пл. 47,4 кв.м., к/н: 50:15:0030802:211, адрес: МО, г. Балашиха, ул. Полевая, д. 2, пом. 145/2. П.1262-ПТ от 24.06.26. Собств.: ООО Флинкбау. Взыск: АКБ АК БАРС (ПАО). Цена: 5 669 500,00р.

8. Кв-ра, общ. пл. 46,5 кв.м., к/н: 50:14:0030515:1809, адрес: МО, Щелковский р-н, п. Юность, д.9, кв.41. П.1272-ПТ от 24.06.26. Собств.: Матюнин Д.А. Взыск: Банк ПАО Сбербанк. Цена: 2 700 280,00р.

Требования: Претендент должен пройти рег-цию на ЭТП в соотв-ии с регламентом ЭТП. Получить доп. инф-цию об аукционе и о правилах его проведения, можно на сайтах: https://torgi.gov.ru, https://auction.msk.ru/, https://torgi-pt.ru/ и по адресу: г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Преображенское, Окружной пр-д, 10А, стр.3, ТЕЛ.: +7 (933) 202-40-20.