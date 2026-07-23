SHAMAN избавился от своих кожаных штанов

Певец Ярослав Дронов, более известный как SHAMAN, привлек внимание публики необычным поступком. Певец опубликовал в соцсетях видео, в котором сжег свои кожаные штаны, передает Teleprogramma.org.

Этот предмет гардероба долгие годы был частью сценического образа артиста и вызывал немало обсуждений — от зависти до споров и слухов. Однако Дронов решил расстаться с ним радикально и символично.

На кадрах 34-летний SHAMAN, одетый в рубаху с принтом «Россия» и джинсы, с помощью рогача отправляет штаны в русскую печку. Под новую композицию «Братья славяне» кожа вспыхивает, а певец произносит прощальную речь.

Фото: [ скриншот видео ]

«Настало время перемен, требующих радикального подхода. И сегодня я навсегда попрощаюсь с тем, что многие годы рождало зависть, споры, слухи и сомнения», — отметил певец.

Он пообещал, что отныне зрители не увидят на нем кожаные брюки. Вместо этого их ждет новый SHAMAN, который предстанет перед публикой на большом концерте в Кремлевском дворце 22 ноября.

Ранее бывшая жена SHAMANа рассказала о его отношении к 12-летней дочери.