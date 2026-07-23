Похудел на 45 кг ради интима с женой: британец рассказал, как рисовые хлебцы изменили его жизнь

По словам британца, лишний вес начал появляться из-за нерегулярного питания и привычки перекусывать печеньем, шоколадными батончиками и фастфудом. В пиковый момент его масса достигала 123 килограммов. Проблемы с выбором одежды, подъём по лестнице и интимная близость давались всё тяжелее. Тогда Адам решил изменить привычки.

Главным инструментом в похудении, по его признанию, стали рисовые хлебцы. Они помогли создать дефицит калорий, при этом фрукты, по ощущениям мужчины, не давали должного насыщения. К тому же хлебцы было удобно есть на людях, не испытывая неловкости. Результат стал заметен через несколько недель.

Джунипер признался, что сейчас чувствует себя гораздо счастливее, а супруга называет его великолепным и считает себя «секс-иконой» благодаря его преображению. Он посоветовал всем, кто хочет изменить тело, не искать сложных диет, а найти продукт, который будет сытным и удобным для повседневного рациона. Спорт в его режиме не играл решающей роли — главным стало именно питание. Теперь британец планирует поддерживать результат и продолжать вести активный образ жизни.

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