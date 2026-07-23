Подмосковный юрист Николай Метелица разъяснил, кто по закону должен ставить забор между соседними участками и платить за него. Его рекомендации публикует REGIONS .

По словам эксперта, федеральное законодательство не содержит нормы, обязывающей соседей совместно возводить ограждение и делить расходы. Земельный кодекс и строительные своды регулируют лишь технические параметры — высоту, материалы и расположение, — но не финансовую сторону. В садоводческих товариществах действуют самые строгие ограничения: между участками разрешено только сетчатое ограждение высотой 1,2–1,8 метра, глухие заборы можно ставить лишь со стороны улиц и проездов. Если сосед отказывается платить, он не нарушает закон — это вопрос морали, а не юриспруденции. Когда забор уже стоит на границе, а предварительного соглашения не было, требовать компенсацию через суд практически невозможно, даже если сосед этим ограждением пользуется.

Юрист советует договариваться до начала работ: обсудить выгоду совместной установки, предложить несколько вариантов материалов с разной ценой и обязательно зафиксировать соглашение письменно — с указанием типа забора, сроков, стоимости и порядка оплаты. Письменный документ остается единственной гарантией, что сосед не передумает, и главным доказательством в случае спора.

Если компромисс не достигнут, проще всего поставить забор за свой счет. Обращение в суд — крайняя мера, которая может обязать соседа участвовать в расходах только при доказанной выгоде от использования ограждения. При этом Метелица напомнил, что самовольный захват чужой земли грозит штрафом от ₽5 тысяч до ₽10 тысяч, а глухой забор между участками в СНТ без письменного согласия соседа — почти гарантированный проигрыш в суде.