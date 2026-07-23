Три сертификата, высшая категория и тысячи операций: новый доктор в Павловском Посаде

В подмосковном Павловском Посаде пополнение в медицинском учреждении. К работе в поликлинике №2 приступил Александр Викторович Шишкин — опытнейший хирург, чей стаж перевалил за три с половиной десятилетия.

Диплом о высшем образовании Александр Викторович получил в Самаркандском мединституте в 1988 году, специальность — «Лечебное дело». Следующим этапом стала интернатура по хирургии в Курской больнице скорой помощи. Но на этом врач не остановился: в 1990-м он получил специализацию по урологии, а спустя шесть лет — по проктологии на кафедре госпитальной хирургии в Иркутске.

На сегодняшний день Шишкин — обладатель трех профильных сертификатов: хирургия, урология и проктология. С 2007 года он носит высшую квалификационную категорию по хирургии. Сочетание нескольких специальностей в одном враче — большая редкость для амбулаторного звена. Такой универсальный подход помогает видеть картину целиком, когда патологии пересекаются.

Биография доктора — это не только кабинетная практика. Он руководил хирургическим отделением в Ликино-Дулево, работал в приемном покое в Рошале. Приемное отделение — зона высокой ответственности, где ежеминутно поступают пациенты с разными травмами и обострениями. Работа в таком ритме закаляет, учит мгновенной реакции и собранности.

38 лет профессиональной деятельности. За спиной — тысячи операций, сотни тысяч консультаций. Теперь этот бесценный опыт и мастерство — в распоряжении пациентов Павлово-Посадского округа.