Кодекс приезжих для спокойного отдыха: что запрещено российским туристам в Грузии

Резонансное нападение на российских туристок в Грузии всколыхнуло общественность. Пострадавшая обратилась в полицию, нападавшему грозит до трех лет тюрьмы. Однако, чтобы не оказаться в центре скандала, гостям страны стоит помнить о негласных, но строгих правилах поведения. Эксперты рассказали интернет-изданию «Ямал-Медиа» , какие темы нельзя поднимать в разговоре, почему не стоит давать взятки и что грозит за поездки в Абхазию.

Грузия остается популярным направлением для россиян благодаря безвизовому режиму и теплому климату. Однако свобода передвижения не отменяет местных законов и культурных особенностей. Глава одного из турагентств Наталия Ансталь и генеральный директор компании Дмитрий Арутюнов в беседе с «Ямал-Медиа» перечислили ключевые ограничения, которые уберегут туристов от проблем.

Границы и документы

Первое и главное правило — забыть о поездках в Абхазию и Южную Осетию. Тбилиси расценивает такие визиты как нелегальное пересечение границы.

«Бывали случаи, когда люди, побывавшие в Абхазии и в Южной Осетии, прилетали в Тбилиси, и их не пускали в страну. Поездки могли отследить даже по фото в соцсетях. Сам факт, что вы побывали в Абхазии или Южной Осетии считается красным флагом для посещения Грузии», — предостерег туристов генеральный директор туристической компании Дмитрий Арутюнов в беседе с «Ямал-Медиа».

Официального посольства РФ в Грузии нет, поэтому в экстренных случаях помощь оказывает секция интересов при посольстве Швейцарии. Также обязательным условием въезда является медицинская страховка с покрытием от 30 тысяч долларов. Полис нужен на английском или грузинском языке, иначе грозит штраф. Без страховки лечение обойдется в круглую сумму, а скорая помощь не приедет по пустякам вроде головной боли после бокала вина.

Деньги и расчеты

Российские карты «Мир», а также Visa и Mastercard, выпущенные в РФ, в Грузии не работают. Иностранные карты или пластик банков, не попавших под санкции, — единственный способ безналичной оплаты.

В крупных городах принимают карты, но на рынках, в такси и горных районах нужны только наличные.

Рубли менять невыгодно, лучше везти доллары или евро.

Торг уместен, но деликатный: сбить цену со 100 до 15 долларов не получится, можно попросить скинуть пару лари.

Чаевые часто уже включены в счет.

Ценовой вопрос

Аренда жилья зависит от сезона. У моря в пик стоимость достигает 100 долларов за сутки, а студию вне разгара сезона можно снять за 40 долларов. Долгосрочная аренда обойдется в среднем в 500 долларов в месяц плюс коммуналка. При досрочном выезде депозит за последний месяц, скорее всего, не вернут.

Табу в общении и поведении

Специалисты выделили четыре жестких запрета, нарушение которых грозит серьезным конфликтом:

Политика. Нельзя обсуждать российско-грузинские отношения, Абхазию, Южную Осетию и распад СССР. Доказывать свою правоту в этих вопросах — верный способ нарваться на стычку.

Критика страны. Не стоит ругать инфраструктуру, сервис или дороги. Грузины воспринимают это как личное оскорбление.

Религия и семья. Грузия — глубоко верующая страна. Неуважение к церкви, насмешки над институтом семьи или пожилыми людьми абсолютно неприемлемы.

Взятки. Уровень уличной преступности низок, а полиция работает эффективно. Попытка дать взятку может обернуться против самого туриста, лучше обратиться к правоохранителям, которые точно помогут.

При этом в Грузии действует единый номер экстренных служб, операторы говорят по-русски. Главный совет от Наталии Ансталь — избегать споров, не вести себя высокомерно и не провоцировать местных жителей. В любой серьезной ситуации стоит вызывать туристическую полицию, а не вступать в полемику на улице.