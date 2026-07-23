Подростки получили шанс попасть на международный финал «КАРДО» в Подмосковье

В Московской области открыли прием заявок на региональный этап Международной конкурс-премии уличной культуры и спорта «КАРДО». Масштабное мероприятие пройдет 25 июля в Мытищах и станет частью президентской платформы «Россия — страна возможностей».

В этом сезоне организаторы расширили возрастные рамки для конкурсантов. Теперь принять участие в соревнованиях и побороться за выход в финал смогут подростки от 14 лет.

Участников ждут состязания по нескольким популярным дисциплинам уличной культуры и спорта. В программе заявлены воркаут, брейкинг, хип-хоп, BMX и экстремальный самокат. По словам представителей профильного ведомства, зарегистрироваться для участия можно на официальном сайте проекта вплоть до дня проведения соревнований.

Победители подмосковных соревнований получат право представить регион на международном гранд-финале во Владивостоке. Для них поездка на заключительный этап будет бесплатной. На организацию площадок и призовой фонд предусмотрено более 1 млн рублей.