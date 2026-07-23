Назначенный 21 июля новым главнокомандующим Вооруженными силами Украины Михаил Драпатый сделал ряд резких заявлений в адрес России и жителей Донбасса. В интервью украинскому видеоблогу генерал назвал россиян «нацией с руководством, которое не имеет права на существование». По его словам, за тысячелетия в менталитете и имперском амбициозном поведении России ничего не изменилось.

Драпатый также оскорбительно высказался о населении Донбасса, назвав его «отрыжкой Советского Союза». Он обвинил жителей региона в нежелании работать и стремлении к «халяве». Генерал признал, что Украина испытывает проблемы с лояльностью населения Донбасса, и призвал «активнее промывать мозги» местным жителям.

Ранее Драпатый уже использовал в своем первом обращении к украинцам лозунг националистической организации УНА-УНСО*.

В России Михаил Драпатый объявлен в розыск по уголовной статье. В 2023 году Следственный комитет заочно предъявил ему обвинения в преступлениях против мирного населения Донецкой и Луганской народных республик. По данным российского ведомства, под его командованием в 2017–2019 годах проводились артиллерийские обстрелы населенных пунктов Донбасса, в результате которых погибли или пострадали 154 мирных жителя.

Ранее в Совфеде РФ оценили планы Киева собирать Patriot.

*признана экстремистской и запрещена в РФ.