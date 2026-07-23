Не жечь и не выбрасывать: священник объяснил, куда девать старую икону, которая потемнела или треснула
Священник Трушин: выбрасывать икону в мусор нельзя — это неуважение к святыне
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Наталья Надточая]
Протоиерей Александр Трушин, настоятель Никольского храма в селе Лямцино, объяснил, как правильно поступать с поврежденными и доставшимися от чужих людей иконами. Его рекомендации публикует REGIONS.
Если икона потемнела, потрескалась или покрылась пятнами, священник советует не пытаться восстановить ее самостоятельно, а отдать на профессиональную реставрацию в иконописные мастерские при крупных храмах и монастырях. Там специалисты оценят состояние образа и определят, возможно ли восстановление. Когда реставрация невозможна, икону следует оставить в храме, где есть специальные печи для утилизации святынь с соблюдением всех церковных правил. Это самый достойный способ.
Особый случай — иконы, доставшиеся от незнакомых людей или от тех, с кем были сложные отношения. Отец Александр подчеркнул, что образ не может быть «заряжен» негативом, и бояться его не стоит. Существует добрая традиция принести такую икону в храм на водосвятный молебен, где священник прочитает специальную молитву на освящение иконописного образа и окропит его святой водой. Категорически запрещено выбрасывать икону в мусор или сжигать самостоятельно. Потемнение же — естественный процесс, в котором не нужно искать происки злых сил.