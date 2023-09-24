Первый снег выпал на одном из горнолыжных курортов Кемеровской области

На горнолыжном курорте «Шерегеш», расположенном на территории Кемеровской области, зафиксирован первый снег. Об этом сообщается в аккаунте курорта в одной из соцсетей.

Отмечается, что снег практически сразу растаял.

Добавляется, что в прошлом году данное явление было зафиксировано в середине августа.

Уточняется, что вчера днем температура воздуха на данном горнолыжном курорте упала до +7 °С, а ночью местами похолодало до -2°С.