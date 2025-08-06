Первый в мире фиджитал-комплекс русского бильярда представили в рамках форума «Территория будущего. Москва 2030»

В рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» был представлен первый в мире фиджитал-комплекс для игры в русский бильярд. Инициатор проекта — Группа Родина. Разработкой системы занимались специалисты компании «Фрифлекс».

Комплекс позволяет проводить тренировки по сценариям, в основе которых лежат реальные случаи. Также система может предсказывать последствия совершенных ударов, давать подсказки, собирать статистику.

«Тренеры могут подключаться удаленно, видеть показатели, давать советы. Все в режиме реального времени. А еще теперь можно играть партии с людьми в других городах», — добавил сооснователь и совладелец Родины Владимир Щекин.

Гендиректор «Фрифлекс» Петр Чернышев отметил, что теперь любители бильярда могут развивать свои навыки, используя современные технологии.

«Мы рады, что в Москве появился комплекс русского бильярда экстра-уровня с точки зрения технологий, и что у московских профессионалов и любителей бильярдного спорта будет возможность совершенствовать свою игру с помощью технологичных решений», — сказал он.

Комплекс доступен до 14 сентября на Южном спортивном ядре у «Лужников».