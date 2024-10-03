Песков: ничего не знаю о существовании «черных списков» артистов

Представитель Кремля отметил, что не располагает информацией о списках, в которых могут находиться исполнители, чьи выступления якобы ограничиваются из-за их мнения по вопросу Украины, сообщил ТАСС.

Он добавил, что исключительных списков множество и ни один из них не был им подтвержден.

На вопрос о том, могут ли взгляды исполнителей на ситуацию в Украине привести к запрету их выступлений, Песков ответил, что это скорее может вызвать негативную реакцию у организаторов конкретного мероприятия.

Не так давно солист группы Little Big Илья Прусикин в интервью BBC утверждал, что после их критики военных действий на Украине группа попала в «неофициальные черные списки», что фактически лишило их возможности выступать.

Ранее сообщалось, что МВД завершило расследование дела о мошенничестве бизнес-тренера Аяза Шабутдинова.