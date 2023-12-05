Песков рассказал, что Путину понравилась выставка «Россия» на ВДНХ

Президенту России Владимиру Путину понравилась выставка-форум «Россия» на ВДНХ, глава государства живо интересовался павильонами, которые осмотрел, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС .

Пресс-секретарь президента добавил, что выставка вызывает живой интерес — экспозиция богатая и интересная. Он отметил, что многие сейчас предлагают проводить подобные экспозиции на постоянной основе. Песков подчеркнул, что таких решений пока не принималось, однако идея «витает в воздухе».

Официальный представитель Кремля также высоко оценил усилия российских регионов, которые представили на выставке свои стенды.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отмечал, что на стенде Московской области на выставке-форуме «Россия» представлен весь колорит региона.