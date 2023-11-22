Песня Кати Лель двадцатилетней давности ворвалась в мировой чарт
Фото: [Официальный сайт Кати Лель]
Трек Кати Лель «Мой мармеладный» занял третью строчку в мировом чарте вирусных треков в Spotify.
Зарубежные блогеры массово записывают под старый российский хит рилсы, тиктоки и сторис. Они одеваются в меховые шубы и шапки и танцуют под строчки «попробуй джага-джага, попробуй, у-у, мне это надо, надо».
Композиция завирусилась в сети несколько недель назад, и сейчас в TikTok уже опубликовано 175,3 тысячи роликов под эту песню.
Альбом «Джага-Джага», в который вошла песня, вышел в 2004 году, когда певица начала сотрудничать с продюсером Максом Фадеевым.