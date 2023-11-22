Песня Кати Лель двадцатилетней давности ворвалась в мировой чарт

Зарубежные блогеры массово записывают под старый российский хит рилсы, тиктоки и сторис. Они одеваются в меховые шубы и шапки и танцуют под строчки «попробуй джага-джага, попробуй, у-у, мне это надо, надо».

Композиция завирусилась в сети несколько недель назад, и сейчас в TikTok уже опубликовано 175,3 тысячи роликов под эту песню.

Альбом «Джага-Джага», в который вошла песня, вышел в 2004 году, когда певица начала сотрудничать с продюсером Максом Фадеевым.