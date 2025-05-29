Петербургский музыкант побил мировой рекорд, играя на рояле 60 часов

Руслан Ишдавлетов, пианист, побил мировой рекорд, играя на рояле без остановки. Музыкант начал свое выступление во вторник, 27 мая, и продолжал импровизировать на инструменте до 12 часов 29 мая, не прерываясь на еду, сон или другие физиологические нужды, сообщил РЕН ТВ.

Завершив свой музыкальный марафон, Руслан выразил благодарность роялю, обняв его. Он подчеркнул, что это достижение было обещанием, данным прежде всего себе и своей возлюбленной.

«Бог помог мне, потому что я не знаю, как я отыграл 60 часов. По-моему, это нереально вообще», — делится впечатлениями Руслан.

За этим уникальным событием можно было наблюдать в ресторане на набережной Фонтанки, где музыканта поддерживали его близкие, друзья-музыканты и просто зрители. Руслан признался, что музыкальный марафон не был для него сложным испытанием, но в ближайшее время он не планирует устанавливать новые рекорды.

Ранее сообщалось, что десятилетний москвич станет самым юным международным мастером в истории.