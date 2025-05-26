Десятилетний москвич станет самым юным международным мастером в истории
10-летний шахматист Шогджиев станет самым юным международным мастером в истории
Фото: [Федерация шахмат России/Этери Кублашвили]
В воскресенье, 25 мая, 10-летний москвич Роман Шогджиев выполнил третью, заключительную норму международного мастера, сообщили в Федерации шахмат России.
Это произошло после победы на турнире в Белграде.
Таким образом, российский вундеркинд стал самым юным международным мастером в истории — в возрасте 10 лет, 3 месяца и 21 день. Прежний рекорд принадлежал аргентинцу Фаустино Оро, который на момент установления достижения был старше Согджиева почти на пять месяцев.
Тренируют Романа гроссмейстер Евгений Томашевский и международный мастер Михаил Шерешевский, а первым его наставником был Дмитрий Сарангов.
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