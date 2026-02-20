Петросян вышла на второе место после произвольной программы на Олимпиаде

Российская фигуристка Аделия Петросян представила произвольную программу на Олимпийских играх в Италии, получив за выступление 141,64 балла. Спортсменка выходила на лед под 20-м стартовым номером, сообщает Спорт РИА Новости .

Накануне в короткой программе россиянка заработала 72,89 балла. По сумме двух прокатов ее результат составил 214,53 балла, что позволило занять вторую позицию в промежуточном протоколе. Лидером остается американская фигуристка Эмбер Гленн, набравшая 214,91 балла.

В произвольном прокате Петросян исполнила единственный в своей программе прыжок ультра-си — четверной тулуп, однако допустила недокрут и не удержалась на приземлении. Остальные элементы были выполнены без серьезных ошибок. Вращения и дорожка шагов получили четвертый, максимальный уровень сложности.

Позднее свои произвольные программы представят японские спортсменки Монэ Тиба, Каори Сакамото и Ами Накаи, а также представительница США Алиса Лю.

18-летняя Петросян является трехкратной чемпионкой России и трижды выигрывала Финал Гран-при России.

Олимпийские соревнования в Италии продлятся до 22 февраля. В составе российской делегации выступают 13 спортсменов. Ранее российский фигурист Петр Гуменник завершил турнир в мужском одиночном катании на шестой позиции.

