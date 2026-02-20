Сэм Деру возвращается в «Локомотив» после курса химиотерапии

Бельгийский доигровщик Сэм Деру объявил о возвращении в расположение новосибирского Локомотив, где продолжит процесс реабилитации после прохождения курса химиотерапии, сообщает Спорт РИА Новости .

В декабре клуб сообщил о выявленном у 33-летнего волейболиста онкологическом заболевании. Спортсмен прошел двухмесячное лечение. Теперь, по его словам, он намерен работать над восстановлением вместе с командой и рассчитывает помочь клубу по ходу текущего сезона.

Деру отметил, что поддержка со стороны «Локомотива» сыграла для него важную роль в период лечения и стала дополнительной мотивацией для возвращения. Он подчеркнул, что физическое восстановление еще продолжается и требует времени, однако психологически чувствует себя уверенно и сохраняет настрой на дальнейшую работу.

В нынешнем сезоне бельгиец присоединился к «Локомотиву». Ранее он выступал в России за Зенит и Динамо. В его активе четыре титула чемпиона России (2021, 2023, 2024, 2025) и три победы в Кубке страны (2020, 2022, 2023).

На данный момент «Локомотив» занимает четвертую строчку в турнирной таблице чемпионата России, одержав 20 побед при пяти поражениях.

