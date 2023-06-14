Певец Глеб Матвейчук рассказал, какими способами можно приобщить молодежь к российской культуре

Российский артист, продюсер и композитор Глеб Матвейчук поделился своим мнением о том, как можно пробудить заинтересованность у молодых ребят к отечественной культуре. По словам музыканта, этому можно поучиться у американцев, интернет-издание «Абзац» .

Матвейчук отметил, что в США деятели культуры правильно преподносят патриотизм, а идеология прослеживается во всем. Он также подчеркивает, что у нашей молодежи любовь к российской культуре должна передаваться на генетическом уровне. Но, по словам Матвейчука, здесь необходимо избегать навязывание.

Также в ходе диалога с источником Глеб Матвейчук прокомментировал скандал, разгоревшийся вокруг певицы Тамары Гвердцители. Ранее артистка во время гастролей по Америке практически отказалась петь на русском языке.

Здесь музыкант отметил, что ему довольно сложно рассуждать, потому что он знает чем живут другие артисты. Также, по его мнению, каждый имеет право на свою позицию. От подробных комментариев Матвейчук отказался.

Известно, что после начала спецоперации на Украине Тамара Гвердцители отменила гастрольный тур по России и уехала в Грузию. В апреле певица отправилась в США, где начала давать концерты. Сообщается, что в ходе выступлений артистка практически не исполняет песни на русском языке.