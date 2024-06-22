Певец Юлиан считает, что смерть сына Зайцева связана с борьбой за наследство модельера

Певец Юлиан считает, что сына знаменитого модельера Вячеслава Зайцева привели к смерти скандалы вокруг смерти отца и его «проклятое наследство». Об этом сообщает Life.ru .

Он добавил, что склоки не оставили Егору сил на борьбу с раком.

По мнению артиста, Дом моды должен остаться как музей, поскольку это два таких грандиозных имени отца и сына. Полгода были невероятные вбросы недоброжелателей и псевдонаследников, которые заявляли, что не там похоронил отца, не то сделал.

Он отметил, что сын модельера должен был переключиться на собственное здоровье и не обращать внимания на фриков, ходивших по всяким шоу. Проводить модельера в последний путь пришли его друзья и коллеги из Дома моды Вячеслава Зайцева, основатель российского байкерского клуба «Ночные волки» Александр Залдастанов (Хирург) и другие. Егора похоронили на Жегаловском кладбище рядом с отцом.