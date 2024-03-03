Певец Леонтьев готов выступить на корпоративе в России за 12 млн рублей

В Интернете появились публикации о том, что концерт артиста Валерия Леонтьева в мае не состоится, но менеджер артиста опроверг данную информацию и добавил, что никаких выступлений в ОАЭ изначально не планировалось. Об этом сообщает Life.ru .

По его словам, Леонтьев отказывается от больших сольных концертов и в честь своего юбилея, а готов принимать участие лишь в корпоративах, в том числе и в России.

Уточняется, что отказ от больших концертов связан с возрастом певца, которому в этом месяце исполнится 75 лет.

Добавляется, что Леонтьев готов прилететь из Майами в Россию для участия в корпоративе за 12 млн рублей.