Певец Лоза объяснил, почему не позволяет никому петь свои песни
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Сейчас шоу-бизнес переживает эпоху кавер-версий. Это приносит выгоду как правообладателям, так и новым исполнителям. По словам певца Юрия Лозы, он не даст никому возможности перепеть его хиты, пока сам может их исполнять. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.
Он отметил, что его очень часто просят отдать знаменитый «Плот» на переделку.
По мнению артиста, песню не стоит переделывать, поскольку она нравится людям и живет своей жизнью.
Он добавил, что, пока сам не уйдет со сцены, не даст возможности никому исполнять свои песни.