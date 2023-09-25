Певец Лоза объяснил, почему не позволяет никому петь свои песни

Сейчас шоу-бизнес переживает эпоху кавер-версий. Это приносит выгоду как правообладателям, так и новым исполнителям. По словам певца Юрия Лозы, он не даст никому возможности перепеть его хиты, пока сам может их исполнять. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он отметил, что его очень часто просят отдать знаменитый «Плот» на переделку.

По мнению артиста, песню не стоит переделывать, поскольку она нравится людям и живет своей жизнью.

Он добавил, что, пока сам не уйдет со сцены, не даст возможности никому исполнять свои песни.