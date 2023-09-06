Певец Лоза прокомментировал слова оскорбившего израильтян Макаревича*

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич*, проживающий в настоящее время в Израиле, сообщил, что столичные евреи сильно отличаются от израильских в лучшую сторону. По словам певца Юрия Лозы, в этих словах нет ничего необычного, поскольку он всегда высказывался о людях в негативном ключе. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он напомнил, что Макаревич* и раньше заявлял, что 80% населения планеты являются дебилами.

По мнению Лозы, он и про русских много плохого наговорил, теперь под разнос попали уже и евреи.

Он рекомендует не реагировать на такие высказывания.

*Внесен в список иноагентов.