Певец Лоза рекомендовал Гулькиной продолжить работать, если ее не устраивает размер пенсии

Экс-солистка группы «Мираж» Наталья Гулькина пожаловалась, что получает очень маленькую пенсию. Композитор и певец Юрий Лоза прокомментировал заявление певицы. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По его словам, маленькая пенсия у всех.

Артист добавил, что ей не положена прибыль за собственно написанные песни, как у Лозы.

По его мнению, в данном случае стоит продолжать работать, если пенсия кажется очень маленькой.