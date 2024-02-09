Певец Лоза рекомендовал Гулькиной продолжить работать, если ее не устраивает размер пенсии
Фото: [pxhere.com]
Экс-солистка группы «Мираж» Наталья Гулькина пожаловалась, что получает очень маленькую пенсию. Композитор и певец Юрий Лоза прокомментировал заявление певицы. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.
По его словам, маленькая пенсия у всех.
Артист добавил, что ей не положена прибыль за собственно написанные песни, как у Лозы.
По его мнению, в данном случае стоит продолжать работать, если пенсия кажется очень маленькой.