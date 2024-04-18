Певец Лоза считает, что при использовании песен искусственным интеллектом нарушаются авторские права музыканта

Всего за несколько лет нейросети из не самых удобных программ превратились в мощный инструмент для создания контента. Сегодня они умеют не только «разговаривать» с пользователем и отвечать на его вопросы, а также и генерировать качественные изображения, создавать видео и даже музыку с вокальными партиями. Певец Юрий Лоза пояснил, какую опасность несут нейросетевые генераторы голоса, заменят ли они настоящих музыкантов в будущем и необходимо ли их регулировать. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По его словам, важно здесь не использование голоса в пении, а его применение в мошеннических целях. А то, что касается пения песен, это не страшно, например, солисты группы «Мираж» всегда пели чужими голосами.

Музыкант добавил, что нейросети-певцы в будущем маловероятно смогут заменить реальных исполнителей. Так, при появлении кинематографа и телевидения ожидалась смерть театра, тем не менее этого не случилось, как и появление программ, идеально играющих в шахматы, не привело к исчезновению живых шахматистов.

По его мнению, использование голосовых нейросетей все же необходимо регулировать, чтобы посредством их не нарушались авторские права, то есть использовать чей-то голос можно только с разрешения его владельца.