Певец Олег Газманов разозлился на слова Владимира Киселева о продажном патриотизме

Слова основателя «Русской Медиагруппы» Владимира Киселева о продажном патриотизме вызвали гнев у народного артиста России Олега Газманова. Об этом сообщают Argumenti.ru .

Он сообщил, что якобы певец зарабатывает миллионы на патриотических песнях, но зону спецоперации не посещает.

Киселев добавил, что Газманов «наживается на ситуации в стране».

Сам певец в стороне не остался и в ответ на обвинения сообщил, что сам решит, когда поехать в зону СВО.