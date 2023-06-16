Певец Олег Газманов разозлился на слова Владимира Киселева о продажном патриотизме
Фото: [©Рамиль Ситдиков/РИА Новости]
Слова основателя «Русской Медиагруппы» Владимира Киселева о продажном патриотизме вызвали гнев у народного артиста России Олега Газманова. Об этом сообщают Argumenti.ru.
Он сообщил, что якобы певец зарабатывает миллионы на патриотических песнях, но зону спецоперации не посещает.
Киселев добавил, что Газманов «наживается на ситуации в стране».
Сам певец в стороне не остался и в ответ на обвинения сообщил, что сам решит, когда поехать в зону СВО.