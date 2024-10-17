Певец Пейн ощущал сильное давление из-за юридических проблем с экс-невестой

Как сообщил журнал People, британский артист Лиам Пейн был «сильно подавлен» из-за разбирательств с американской моделью Майей Генри перед его трагической гибелью в Буэнос-Айресе.

Ранее британская газета Daily Mail сообщала, что Генри инициировала судебные действия против Пейна, обвиняя его в преследовании и в том, что он использует своих поклонников против нее.

После трагедии поклонники Лиама Пейна организовали спонтанный мемориал у отеля, где он скончался. Люди принесли цветы и зажгли свечи в память о музыканте.

Тело артиста уже доставили в морг для проведения вскрытия, а на месте происшествия продолжаются работы криминалистов.

Главврач службы скорой помощи Альберто Крессенти подтвердил, что 31-летний Пейн погиб в результате падения с третьего этажа, получив серьезные травмы.

Существует вероятность, что он находился под воздействием наркотиков или алкоголя.

Ранее в соцсетях появились кадры из гостиничного номера отеля в Буэнос-Айресе, где проживал бывший солист британской группы One Direction.