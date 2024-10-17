Препараты и разбитый телевизор: в сеть слили фото номера погибшего экс-солиста One Direction
Фото: [соцсети]
В соцсетях появились кадры из гостиничного номера отеля в Буэнос-Айресе, где проживал бывший солист британской группы One Direction Лиам Пейн. Напомним, музыкант погиб после падения из окна гостиницы.
На кадрах можно видеть разбитый телевизор и разбросанные по всему номеру некие медицинские препараты.
Как пишет издание TMZ, перед падением из окна Пейн вел себя в вестибюле отеля довольно «необычно», а перед этим разбил свой ноутбук.
Также в сети появилось, предположительно, последнее фото музыканта, на котором Пейн запечатлен со своей девушкой Кейт Кэссиди. По версии издания, она вернулась домой в США несколько дней назад.
Ранее стало известно, что британский певец Лиам Пейн найден мертвым в аргентинском отеле.