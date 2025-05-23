Певец Серега заявил о потере многих друзей из-за политических взглядов

По словам певца Сереги, он потерял множество друзей в силу расхождения политических взглядов. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он добавил, что война сегодня ведется на когнитивном фронте, о чем в нашей стране редко говорят «с большой трибуны». Таким образом, на данный момент фронт проходит в сознании, так как индустриальная эпоха завершилась, началась информационная, и за счет когнитивных технологий контроля сознания фронт проходит здесь и сейчас, ежемоментно, в сознании миллионов, миллиардов человек.

Ранее уехавшая в США Мария Машкова заявила, что ей не за что просить прощения у отца.